Campione dice addio alla sanità ticinese

Campione è sempre più d’Italia. Pian piano la penisola si sta «riprendendo» la sua exclave, rendendo di competenza nazionale o regionale alcuni ambiti per i quali i campionesi, finora, facevano capo alla Svizzera. Dopo l’addio alle targhe TI e alla Posta – una decisione del gigante giallo, ma dovuta all’entrata di Campione nello spazio doganale europeo: un altro cambiamento indigesto all’ombra del casinò – è arrivata una delibera con cui la Regione Lombardia, di fatto, a parte le emergenze, impedisce ai cittadini dell’enclave di usufruire del sistema sanitario elvetico. Una possibilità, questa, per la quale finora l’Italia aveva finanziato il costo dell’assicurazione di base della cassa malati. Per essere precisi, «trascorsi trenta giorni dalla fine dello stato di emergenza per la pandemia»,...