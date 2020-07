Il caso di Sturn, il cane soppresso perché abbaiava troppo, ha sollevato diverse polemiche sul web. Non ci si è limitati alle indignazioni online però. C’è infatti pure chi, come nel caso dell’Associazione Tutela e Difesa Animali di Lugano, si è mosso per cercare di dare il la ad un’azione legale contro la proprietaria del cane. «A seguito di un’approfondita analisi della fattispecie e segnatamente della documentazione contrattuale, sono purtroppo emerse alcune importanti lacune nella stessa, tali da non permettere un’azione giudiziaria nei confronti dell’affidataria - si legge su un post su Facebook dell’Associazione -. Come noto, in Svizzera, per adesso, la legge permette l’eutanasia di animali sani: pertanto, laddove non arriva il diritto pubblico deve arrivare il diritto privato. Nel caso di Sturn, anche questa tutela gli è purtroppo stata negata a causa di una leggerezza nella redazione del contratto d’affido».