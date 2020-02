Da noi contattata, la società Autostrade fa sapere che «i lavori in corso fanno parte di un intervento di manutenzione al viadotto Bellinzona che è articolato su diverse fasi. L'esecuzione della prima fase, eseguita da ottobre 2019 a gennaio 2020, ha consentito, per la tipologia di intervento, di mantenere finora due corsie di traffico per carreggiata. Per l'attuale fase di lavoro si è reso tuttavia necessario, nella notte tra domenica e lunedì, chiudere per un numero limitato di giorni la corsia di sorpasso in carreggiata nord». Il cantiere - proseguono - «sarà mantenuto fino a lunedì 10 febbraio quando si potranno adottare soluzioni migliorative per la viabilità».