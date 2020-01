Aggredita in pieno giorno, nella più completa indifferenza dei presenti. È quanto successo ieri mattina su un convoglio in partenza dalla stazione di Como San Giovanni. La vittima è una 25.enne capotreno, presa a pugni da un passeggero.

Stando alla Provincia di Como, tutto si sarebbe svolto in pochi minuti e senza che nessuno muovesse un dito per aiutare la giovane. La donna avrebbe visto un uomo sdraiato sui sedili del treno. Di lì la richiesta di «assumere una posizione più consona», ha spiegato al quotidiano lariano Filippo Ghibaudi, segretario generale della Fit Cisl di Como. «Davanti alla richiesta, l’uomo ha rifiutato di cambiare atteggiamento. Solo allora la capotreno ha voluto vedere il suo titolo di viaggio, e scoprendo che ne era sprovvisto, gli ha intimato di scendere». Proprio di fronte alla porta del treno, l’uomo ha poi aggredito la donna, ricoverata poi in ospedale con una prognosi di dieci giorni.