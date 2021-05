Catalogò le single di Lecco: condannato

Con un’operazione di copia-incolla, Marongelli realizzò in formato digitale un elenco di donne «senza una relazione», che mise in vendita online al costo di 7 euro. Lo slogan sui social recitava: «Un catalogo al costo di un drink».

Nel maggio 2017 decine di donne coinvolte a loro insaputa presentarono denuncia alla Questura di Lecco e la Squadra Mobile, coordinata dalla Procura, avviò accertamenti per fare chiarezza. Il catalogo venne sequestrato, dopo che l’autore - come riferito nella sua deposizione al processo - incassò 197 euro.

Tre le accuse nei suoi confronti: trattamento illecito di dati, diffamazione e sostituzione di persona. Infatti il 57enne, che in passato aveva lavorato in uno studio legale, si era spacciato per avvocato all’ufficio anagrafe di alcuni Comuni del Lecchese e si era fatto consegnare i dati su alcune donne che poi vennero inserite nel catalogo.

Nel processo la Procura di Lecco ha chiesto la condanna del 57enne a un anno di reclusione e 8000 euro di provvisionale per ciascuna parte civile, mentre il giudice Chiara Arrighi in primo grado oggi ha inflitto un anno e 6 mesi di reclusione, e una provvisionale di 1000 euro per ognuna delle 8 donne, oltre a un risarcimento da stabilire in sede civile.