Ha cercato di violentare una donna in un bagno per disabili del terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, nell’attesa di imbarcarsi su un volo per il Senegal, ma è stato fermato prima che riuscisse a partire. È accaduto lunedì scorso, verso le 14.30, in un bagno dello scalo lombardo. Secondo «la Prealpina», l’autore del gesto, un giovane senegalese, è stato messo in fuga da un passeggero che ha sentito le urla della donna aggredita, una 50.enne italiana, ed ha allertato le autorità. Dopo una ricerca all’interno dello scalo, la Polaria ha fermato il giovane prima che questi riuscisse ad imbarcarsi su un volo per il Senegal con il padre. L’uomo si trova ora nel carcere di San Vittore con l’accusa di violenza sessuale ed entro giovedì 23 luglio dovrà rispondere al giudice per le indagini preliminari su quanto avvenuto.