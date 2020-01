Cinque persone sono finite in manette per spaccio nell’ambito dell’operazione «Sottobosco». I finanzieri sono intervenuti per fermare cinque marocchini accusati di spaccio di sostanze in alcuni comuni delle province di Como, Lecco e Monza Brianza. Le indagini sono partite dal ritrovamento di un cellulare e alcune dosi di hashish su un’auto, abbandonata da due uomini dopo un inseguimento della polizia.