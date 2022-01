Le palline hanno ricominciato a danzare fra i numeri delle roulette a Campione d’Italia, dove il casinò municipale ha riaperto dopo tre anni a mezzo di chiusura. Era il 27 luglio del 2018 quando il Tribunale di Como, nello choc generale, decretava il fallimento della casa da gioco. Dopo più di mille giorni di sforzi giuridici, politici ed economici, l’enclave è riuscita a far ripartire il suo motore economico. Le porte hanno riaperto oggi poco dopo mezzogiorno e i clienti non hanno tardato ad arrivare. Verso le 15.30, la coda per effettuare la registrazione necessaria a giocare durava più di un’ora. Per il casinò bene (perché la riapertura era attesa) ma non benissimo (perché in diversi si sono lamentati per l’attesa). A Campione, comunque, su una cosa sono d’accordo tutti: l’importante era ripartire. Infatti la riapertura ha cambiato l’umore generale del paese.