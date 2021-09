Code sulla A9: ancora tre mesi di pazienza

Quando il traffico continua a scorrere a rilento e code e imbottigliamenti sembrano essere destinati a diventare quotidiani, le polemiche sono quasi sempre dietro l’angolo. E sono accese. Ne sanno qualcosa le migliaia di pendolari che ogni giorno raggiungono il Ticino dalla zona di Como, ormai confrontate da mesi con il cantiere che coinvolge il primo tratto di autostrada A9, tra la dogana di Brogeda e Lainate-Como. Lì sono in corso i lavori di consolidamento nelle gallerie Monte Quarcino (la prima dopo il valico di Brogeda), Monte Olimpino e San Fermo. Il cantiere ha vissuto quello che può essere definito il suo periodo più critico e difficile nel mese di agosto, quando ha implicato la chiusura diurna di parte del tratto ai mezzi pesanti e la loro conseguente deviazione su percorsi alternativi a Como (vedi CdT del 4 agosto). L’effetto è stato la paralisi del traffico cittadino.



Chiusure notturne

Seppur questa fase del cantiere sia archiviata, i lavori proseguono. Le chiusure notturne dell’A9 continuano e in molti si chiedono fino a quando saranno necessarie. Abbiamo quindi girato questa domanda ad Autostrade per l’Italia. «Come da cronoprogramma - già condiviso con il dicastero e gli enti territoriali - le attività di ammodernamento e consolidamento dei fornici delle gallerie Monte Olimpino, San Fermo e Monte Quarcino proseguiranno con chiusure di tratta esclusivamente in fasce orarie notturne, caratterizzate da ridotti volumi di traffico, fino alla fine dell’anno. In orario diurno invece viene sempre garantita una corsia per senso di marcia attraverso l’installazione di cantieri con scambio di carreggiata» spiega Gianmarco Angeletti, responsabile di esercizio della Direzione di tronco di Milano. «Le attività proseguono come da cronoprogramma e, ove possibile, vengono svolte in orario prevalentemente notturno» aggiunge.



La programmazione

I disagi, come scritto, non si verificano soltanto in autostrada. Anche le vie di Como (dove, a onor di cronaca, sono in corso altri cantieri) sono messe a dura prova, a maggior ragione ora che sono riprese le scuole e il traffico è aumentato per il ritorno in ufficio dopo le vacanze estive. Non sarebbe stato più opportuno terminare i lavori prima dell’inizio della scuola? «In A9 nel tratto tra Como centro e la dogana svizzera sono presenti 10 fornici (gallerie San Fermo, Monte Olimpino, Terrazze, Villa Maria, Monte Quarcino) - spiega Angeletti -. Non si tratta di un unico cantiere, infatti tutte le gallerie nel tratto sono state interessate da questo tipo di interventi che per caratteristiche necessitano dei tempi dovuti. In linea generale il programma dei lavori tiene conto di criteri generali definiti allo scopo di minimizzare gli impatti sulla circolazione. Di norma, le lavorazioni vengono programmate nei periodi dell’anno a minor traffico compatibilmente con la tipologia delle lavorazioni da eseguire e le esigenze gestionali della piattaforma stradale per emergenze invernali».



Obiettivi e dettagli

Gli interventi in corso hanno lo scopo, in una prima fase, di mettere in sicurezza le gallerie dove necessario. In una seconda fase vengono poi eseguiti «lavori di ammodernamento per allungare la vita dei tunnel, risalenti in quel tratto agli anni 70». Ciò che si sta facendo in questo momento riguarda «il rivestimento delle gallerie, dove è previsto il rifacimento completo di alcuni conci, oltre a rinforzi eseguiti con bullonature, chiodature e applicazione di supporti di contenimento di natura metallica al fine di allungare la vita utile delle opere. Le attività sono portate avanti impiegando squadre di maestranze impegnate su più turni per garantire il completamento delle attività nel minor tempo possibile» conclude il nostro interlocutore. Agli automobilisti è quindi ancora richiesta un po’ di pazienza.