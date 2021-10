(Aggiornato alle 21.36) Statale Regina chiusa per quattro mesi. E A9 impraticabile a singhiozzo, nel tratto più prossimo alla frontiera con la Svizzera, ancora fino al 5 novembre e poi, per qualche settimana, a marzo. I grandi cantieri che interessano il territorio a ridosso del Luganese e del Mendrisiotto sono stati ieri al centro di una riunione in videoconferenza cui hanno partecipato, con il tramite e il coordinamento della Comunità di lavoro Regio Insubrica, politici, amministratori e tecnici della Regione Lombardia, della Provincia di Como e del Canton Ticino.