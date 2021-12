Como le aspettava da lustri, anche perché sono in ritardo di una decina di anni rispetto alle previsioni. Ora però l’attesa è finita. Le paratie antiesondazione sono realtà, almeno parzialmente. La prima parte dell’opera è infatti ultimata. Si trova in riva al Lario tra Sant’Agostino e villa Geno.

I dispositivi saranno attivati in caso di esondazione del lago. Non sono però automatici: per essere posizionati occorrerà l’intervento manuale di tecnici della protezione civile. Un intervento che in ogni caso si annuncia veloce e facile e che creerà una sorta di diga tra il lago e la città.

Altezze diverse

Come scritto quella ultimata è solo la prima parte della discussa opera. Ulteriori 600 metri circa di protezione sono in attesa di essere posizionati e si estenderanno fino al lato opposto del lungolago. Non tutte le paratie saranno però «a scomparsa» come quelle già ultimate - ricordano i media d’oltre confine - e non tutte avranno la stessa altezza. Nella zona di piazza Cavour, che è il punto più basso di Como, saranno potenzialmente più alte che altrove, potranno infatti raggiungere i 130 centimetri. Sempre in quell’area le protezione saranno più vicine al lago rispetto a quelle già installate e saranno «a libro».