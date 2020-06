Ma guarda un po’. La Svizzera permette ai suoi cittadini di tornare in Italia (anche) per la spesa e che succede? Bennet, Carrefour e altri giganti della distribuzione applicano una serie di sconti monstre. Fino al 50%. Le due cose, tuttavia, non sono legate. «No, anzi» ci dice il consigliere delegato e rappresentante legale di Bennet Adriano De Zordi. «Le nostre strategie non sono cambiate in funzione del ritorno della clientela elvetica. No, in questi mesi abbiamo puntato sull’e-commerce mentre con una campagna ad hoc, ‘‘100% grazie’’, abbiamo voluto fare un omaggio a chi lavora con noi. Sono stati mesi difficili, ma loro non hanno mai fatto mancare il sorriso ai clienti. E proprio l’e-commerce, nei prossimi mesi, verrà implementato».

Sorride anche il sindaco di Lavena Ponte Tresa, Massimo Mastromarino: «Quella della spesa in Italia, per i ticinesi, era un’abitudine consolidata. In questi mesi molti svizzeri mi chiamavano per sapere quando sarebbe stato nuovamente possibile venire da noi a fare acquisti. Questo fa capire quanto siano legati, lungo il confine, i nostri Paesi. Dal 3 giugno c’è stata una prima ondata di arrivi dal Ticino: i fedelissimi, direi. Chi aveva il barbiere, l’estetista o il ristorante di fiducia. Era ed è una questione di rapporti. Di vicinanza, anche. Ma lo stesso vale per noi: io, ad esempio, potrò ritornare al LAC di Lugano o al Lido, potrò godermi Via Nassa il giovedì sera. Come facevo prima. Tornando ai nostri supermercati, beh, mi aspetto un buon afflusso di persone. Torneranno anche gli avventori mordi e fuggi, al di là della paura. I danni causati dalle ingenti piogge dell’altro weekend, per fortuna, non hanno riguardato gli esercizi commerciali. Siamo pronti ad accogliere i nostri amici ticinesi».