In Italia c’è chi si complimenta con la Svizzera, in seguito al pensionamento di quasi tutte le restrizioni anti-COVID, e per dimostrare apprezzamento ha deciso di dar vita a un flash mob al confine. Secondo «VareseNoi», infatti, sabato 19 febbraio il comitato varesino e quello dell’Alto Varesotto di Fratelli d’Italia si riuniranno alle 11.30 nei pressi della dogana di Lavena Ponte Tresa. «Rivolgeremo un applauso di congratulazioni alla Svizzera per aver eliminato ogni sorta di discriminazione» hanno fatto sapere gli organizzatori della manifestazione.