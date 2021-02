Le due province pedemontane lombarde - Como e Varese - detengono il triste primato regionale dei contagi in rapporto alla popolazione residente: 6,57% Como e 6,56% Varese (rispettivamente, in numeri assoluti, 39.372 e 58.477). Il Ticino supera entrambe: con i suoi 27.038 contagiati, fa segnare infatti il 7,69% nel rapporto tra il totale degli abitanti e il numero di persone che hanno contratto il coronavirus dall’inizio della pandemia. Di fatto, la regione insubrica, soprattutto nella seconda ondata, è stata - tra le zone a ridosso dell’area metropolitana subalpina - una delle più colpite.

Nella conferenza stampa di questa mattina, rispondendo a una domanda sul tema, il medico cantonale Giorgio Merlani ha evitato di mettere in relazione diretta le cifre ticinesi con quelle comasche e varesine. «Si possono fare valutazioni diverse - ha detto Merlani - ma serve innanzitutto un calcolo corretto dei test positivi. Se si testa molto si trova di più; ciò non vuol dire che l’area indagata sia anche la più contagiata. Il numero assoluto è riflesso della capacità ma anche della volontà di testare. Da un punto di vista epidemiologico, mi interesserebbe di più un controllo sierologico per capire quanto sia circolato il virus. Vero è, in ogni caso, che la Lombardia è stata colpita moltissimo all’inizio della pandemia». Senza entrare nel dibattito politico, Merlani ha comunque invitato i ticinesi a limitare la mobilità e le occasione d’incontro verso l’Italia, ricordando quanto accaduto lo scorso anno dopo le vacanze di molti sulle Dolomiti.