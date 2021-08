Pare ci siano state delle incomprensioni alle dogane tra Svizzera e Italia sul tema green pass. Negli ultimi giorni il documento introdotto come misura anti-COVID sarebbe stato richiesto al confine anche ai frontalieri. La questione non è passata inosservata e quest’oggi il senatore della Lega Stefano Candiani, citato dai media di oltre confine, ha inviato una segnalazione in tal senso al Questore di Varese e al Ministero dell’Interno, per chiedere «direttive chiare» sull’utilizzo del certificato, che attualmente non sarebbe richiesto per i lavoratori italiani in Svizzera. Secondo il leghista si tratta di «controlli immotivati alla frontiera con la Svizzera», che creano «confusione» e colpiscono, «discriminandoli», sia frontalieri sia turisti italiani. Candiani dichiara: «Ho segnalato al Questore di Varese e lamentato al Ministero dell’Interno l’irragionevole e non dovuta richiesta di green pass a cui decine di cittadini italiani vengono inutilmente sottoposti per andare in Svizzera, seppur questo documento non sia necessario per recarsi oltre il confine elvetico secondo le regole della Confederazione. Controlli eccessivi e non richiesti che discriminano i viaggiatori italiani diretti in Svizzera ed evidenziano una mancanza di coordinamento di cui gli stessi addetti alla frontiera sono vittime, in quanto evidentemente sprovvisti delle dovute e precise indicazioni». Il senatore aggiunge: «Serve che dal Ministero dell’Interno vengano al più presto inviate delle direttive chiare in merito al green pass e alle situazioni in cui può essere richiesto o meno, al fine di tutelare i frontalieri e i viaggiatori italiani garantendo agli stessi operatori di lavorare senza commettere errori».