È con queste parole che sentiamo un ufficiale delle fiamme gialle «rimbrottare» un automobilista (l’auto è targata in Ticino) che, probabilmente, si è lamentato per i controlli. «È un sacrificio che possiamo fare almeno fino al 3 aprile. Serve a evitare il contagio». L’uscita dalla «zona protetta» italiana è infatti concessa solo per motivi di comprovata necessità. Sì può raggiungere il Ticino per lavoro per esempio, ma non per svago o per futili motivi. Ed è chiaramente consigliato fare altrettanto anche per chi dalla Svizzera pensa di andare in Italia.