Visto che il principale di fattore di contagio è lo spostamento delle persone affette dal virus 2019 n-CoV, Galeazzi pone tre domande: «Il Consiglio di Stato ritiene opportuno iniziare a monitorare la situazione anche alle dogane ticinesi? Se sì, vi sono i mezzi e il personale per poter monitorare con apparecchi specialistici (temperatura corporea) gli utenti della strada che tutti i giorni entrano ed escono dai nostri confini? Se no, che altro tipo di controllo vien messo in campo per la prevenzione?». In secondo luogo, il deputato UDC chiede: «Se ci fosse bisogno in caso d’emergenza sanitaria (visto la gravità dell’epidemia) nelle nostre dogane come si reagirebbe?». Infine Galeazzi sposta l’attenzione anche su un altro punto: «Il Cantone ha contatti regolari con la comunità cinese in Ticino? Questo per capire se vi sono stati cittadini cinesi che durante le ferie del capodanno cinese sono partiti e rientrati a domicilio. Quali riscontri ci sono stati?».