Coronavirus: drastico calo dell’inquinamento in Lombardia

Le immagini satellitari dell’Agenzia spaziale europea (Esa) mostrano un drastico calo dell’inquinamento in Lombardia, in seguito alle misure introdotte per contenere la diffusione del coronavirus. Un fenomeno simile era stato registrato anche in Cina, dove si è rilevata una marcata riduzione dei livelli di inquinamento atmosferici. L’Esa ha dichiarato in una nota ufficiale di aver osservato un calo particolarmente marcato delle emissioni di biossido di azoto (un gas nocivo emesso da centrali elettriche, automobili e fabbriche) nella regione della Pianura Padana nel Nord Italia. «Anche se potrebbero esserci lievi variazioni nei dati dovute alla copertura nuvolosa e al cambiamento meteorologico, siamo molto fiduciosi che la riduzione delle emissioni che possiamo vedere coincida con il blocco in Italia causando meno traffico e attività industriali», ha osservato Claus Zehner, responsabile della missione Copernicus Sentinel-5P dell’Agenzia spaziale europea. In Ticino è ancora presto per fare considerazioni di questo tipo, ma pare proprio che il traffico abbia subito un significativo calo. Fa impressione la foto della strada che da Ponte Tresa porta in Italia, solitamente trafficatissima il sabato mattina: «Mai vista così deserta in tutta la mia vita», commenta l’autore dello scatto.