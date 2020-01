Da lunedì 27 gennaio entreranno in servizio 14 medici ed infermieri a Malpena e a Roma Fiumicino per aumentare i controlli e scongiurare il rischio del Coronavirus. L’annuncio dell’incremento di specialisti negli aeroporti italiani arriva dal sito del Ministero della Salute, che precisa che «al momento tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati infondati. Confermati invece tre casi in Francia con storia di viaggio a Wuhan, in Cina ».

I casi registrati in Cina sono più di duemila: di questi, i morti sono recentemente saliti a 56. Fuori dalla Cina, invece, sono stati confermati 3 casi in Corea del Sud, 2 in Giappone, 3 in Taiwan, 1 in Nepal, 5 in Thailandia, 3 in Malesia, 3 a Singapore, 4 in Australia, 2 negli Stati Uniti e 3 in Francia (2 a Parigi e 1 a Bordeaux). Come afferma il Post, tutte le persone contagiate rientravano da un viaggio in Cina.