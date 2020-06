(Aggiornato alle 19.55) - Il tetto di una palazzina è crollato nel pomeriggio, verso le 17.30, ad Albizzate, in provincia di Varese. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, è morta sul colpo una mamma di 38 anni e uno dei suoi bambini di 5, mentre un’altra figlia di 15 mesi è stata trasportata in ospedale in elicottero in condizioni molto gravi. La piccola, che aveva numerose fratture una delle quali al cranio, è deceduta poco dopo. Il fratello di nove anni, che si trovava in bici poco lontano, è illeso, così come il papà che si trovava al lavoro.

Sembra che la mamma e i due bambini si trovassero per strada e siano stati schiacciati dalle macerie. Anche un’altra donna di 42 anni è rimasta colpita dai calcinacci e portata in ospedale, ma non è in pericolo di morte. Sul posto numerose squadre dei Vigili del fuoco e operatori del 118.

La porzione di tetto è caduto da un ex edificio industriale ristrutturato che ospita alcune attività commerciali, tra cui una pizzeria. Si trova in via Marconi, di fronte ad un supermercato, non distante dal centro di Albizzate, comune di poco più di 5 mila abitanti in provincia di Varese.

