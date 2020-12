«Da domenica la Lombardia diventa gialla», ma per i ticinesi non cambia nulla

(Aggiornato alle 16.12) «Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla». Lo ha annunciato il presidente della Regione, Attilio Fontana, facendo riferimento alle misure di contenimento del coronavirus. «Questa mattina il ministro (della salute, ndr.) Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore», ha spiegato Fontana, in un post sui social.

Se per i lombardi il passaggio alla zona gialla significherà poter beneficiare di alcuni allentamenti delle misure, ben poco cambierà per i ticinesi, almeno stando a quanto riporta il decreto italiano. Come spiegato QUI, infatti, chi entra in Italia (in una Regione gialla) dalla Svizzera (dopo avervi soggiornato o anche solo transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia) deve comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale (ASL) di riferimento. Deve inoltre presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nella Penisola, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo (chi non lo presenterà all’arrivo in Italia dovrà sottoporsi all’isolamento fiduciario per 14 giorni). Queste misure, ricordiamo, non valgono per chi si sposta per motivi di lavoro (quindi anche i frontalieri).