Dal 15 giugno, in concomitanza con la completa riapertura delle frontiere tra Svizzera e Italia, TILO riprende i servizi transfrontalieri. Con questa modifica l’offerta TILO torna ad essere praticamente normale, ma persistono alcune leggere riduzioni. Restano in vigore le misure di protezione per i trasporti pubblici previste delle autorità svizzere e italiane in base al territorio nazionale di riferimento. La situazione viene costantemente monitorata. I clienti hanno praticamente a disposizione l’intera offerta prevista nell’orario regolare, fatta eccezione per l’offerta notturna e singoli collegamenti durante le ore di punta.

I servizi TILO circolano nel seguente modo:

RE10 (Erstfeld–Bellinzona–Lugano–Chiasso–Como–Milano)

Il servizio circola normalmente

S10 (Bellinzona–Lugano–Chiasso–Como)

Treni ogni 30 minuti tra Bellinzona e Como sono garantiti sull’arco della giornata. Circolano tre collegamenti supplementari in partenza da Chiasso alle 6.35 / 6.53 e in partenza da Bellinzona alle 17.49. Sono soppressi i collegamenti in partenza da Bellinzona alle 4.34 / 23.34 / 00.34, in partenza da Chiasso alle 21.43 / 22.43 / 23.43 e in partenza da Como alle 22.10 / 23.10 / 00.15

S20 (Airolo–Biasca–Bellinzona–Locarno)

Treni ogni 30 minuti tra Biasca/Castione-Arbedo e Locarno sono garantiti sull’arco del-la giornata. Circolano due collegamenti supplementari in partenza da Airolo alle 6.45 e in partenza da Locarno alle 16.48. Sono soppressi i collegamenti in partenza da Bellinzona alle 22.32 / 23.32 / 00.32 e in partenza da Locarno alle 23.01 / 00.01 / 1.05

S30 (Cadenazzo–Luino–Gallarate)

Il servizio circola normalmente con alcune eccezioni. Sono soppressi i collegamenti per il mercato di Luino in partenza da Bellinzona alle 8.14 e da Luino alle 13.40 / 15.40

S40 (Varese–Mendrisio–Como)

Il servizio circola normalmente

S50 (Bellinzona–Lugano–Mendrisio–Varese–Malpensa)

Il servizio circola normalmente con alcune eccezioni. Sono soppressi tra Mendrisio e Bellinzona i collegamenti in partenza da Mendrisio alle 22.35 / 23.35 / 00.35 e in partenza da Bellinzona alle 4.34 / 23.34 / 00.34. Sono soppressi tra Varese e Malpensa i collegamenti in partenza da Varese alle 22.00 e in partenza da Malpensa alle 23.13.

©CdT.ch - Riproduzione riservata