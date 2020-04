I controlli su tutto il territorio Lariano per cercare di contenere la diffusione del contagio da coronavirus e garantire il rispetto delle disposizioni impartite dal Governo continuano a pieno ritmo. Fra le tante violazioni in piena emergenza sanitaria, la Guardia di finanza del Comando provincia di Como lo scorso weekend ne ha rilevata una in particolare.

Una giovane coppia proveniente da Monaco di Baviera e diretta a Menaggio, sul lago di Como, è stata bloccata dalla Guardia di finanza. Interrogati sulle ragioni dello spostamento, i ragazzi hanno riferito di essersi messi in viaggio per assistere la madre di lui, rimasta bloccata in Italia dopo i provvedimenti restrittivi per contrastare il virus. Dopo un sopralluogo dell’abitazione della madre, i due messi alle strette hanno confessato la fuga d’amore solo per festeggiare il compleanno di lui nella sua residenza estiva. I due turisti sono stati sanzionati per aver fatto ingresso in Italia senza un giustificato motivo e denunciati per aver reso false dichiarazioni.