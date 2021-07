Nel corso dei controlli diretti a contrastare i traffici illeciti, la Guardia di Finanza in forza al Gruppo Ponte Chiasso ha sottoposto a controllo un altro cittadino svizzero diretto in Italia trovandolo in possesso di numerose scatole contenenti, al loro interno, farmaci a base di tossina botulinica e filler utilizzabili per trattamenti estetici dal valore complessivo di 4.745 euro. Di tali prodotti non è stata fornita alcuna documentazione atta a certificare l’assoluzione delle obbligazioni doganali. Per tale motivo, anche in questo caso, a Maslianico si è proceduto al sequestro di tutto. Si parla di contrabbando ed evasione dell’IVA.