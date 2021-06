«I cittadini svizzeri potranno venire in Italia senza doversi sottoporre al tampone. Sono molto contento di questo risultato che é importante per il nostro commercio, i servizi e per chi ha affetti che oltrepassano il confine. Non é stato facile, fino a ieri notte ho lavorato insieme ai tecnici del Ministero e l’obiettivo è stato raggiunto per il bene del nostro territorio. Questo risultato è figlio della tenacia dei rappresentanti istituzionali del Partito Democratico dei territori di frontiera. Ringrazio il Ministro della salute per la collaborazione dimostrata. I cittadini italiani potranno entrare in Svizzera con le stesse modalità». Lo scrive il senatore del PD Alessandro Alfieri su Facebook che, contattato dal CdT, ha fatto sapere che la misura, che sarà pubblicata domani sulla Gazzetta ufficiale, «entrerà in vigore già oggi, quando la comunicazione dell’ordinanza arriverà ai posti di frontiera». Il senatore italiano spiega: «Ci si potrà spostare fino a 60 km dal proprio domicilio, per fare un esempio: chi abita a Ponte Tresa potrà arrivare quasi fino a Milano, mentre chi abita nella zona di Bellinzona potrà raggiungere Varese». Si potrà rimanere in Italia per 24 ore dall’attraversamento del confine. Non serviranno tamponi, ma è richiesta la compilazione del «Passenger Locator Form». Non sarà necessario annunciarsi all’ATS. Alfieri si dice soddisfatto del risultato dopo tre settimane di lavoro per sbloccare la situazione nelle zone di frontiera.