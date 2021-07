Auto trascinate da torrenti in piena, colate di fango, strade interrotte. Resta pesante la situazione nel Comasco per l’ondata di maltempo delle ultime ore, che ha colpito soprattutto la sponda occidentale del Lario da Cernobbio fino a Colonno e la valle d’Intelvi.

Non a caso è la zona in cui le sponde sono molto ripide, con le montagne che scendono direttamente nel lago e dove l’acqua scaricata in grande quantità durante la notte, precipita a valle a velocità sostenuta. Non sono al momento segnalati feriti ma ingentissimi sono i danni.