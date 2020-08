«Mi chiuderò dentro e starò in diretta Facebook, 24 ore su 24, fino a quando qualcuno di coloro che possono prendere le decisioni non mi ascolterà». È questa la singolare protesta, a pochi passi dal Ticino, del titolare della più grande discoteca di Domodossola il «Trocadero».

Tiziano Tanzarella, titolare del club, ha annunciato che la protesta avverrà «a partire da domattina» per attirare l’attenzione sul caso delle sale da ballo.

«Non entro nel merito se sia giusto o no chiudere di nuovo le discoteche, visto che il mio mestiere è fare divertire la gente insieme ai miei collaboratori e non fare il virologo o il politico. Ma se per salvare il mondo bisogna chiudere le discoteche, qualcuno deve salvarle», sostiene il titolare del «Trocadero».