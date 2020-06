Di Maio bacchettato per le auto blu in Ticino

Non è passato inosservato oltre confine il video del granconsigliere leghista Stefano Tonini sul «corteo di auto blu» in vista dell’incontro in Ticino tra il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio e il consigliere federale Ignazio Cassis. Tonini, nella mattinata di ieri, ha condiviso su Facebook un filmato in cui si vedono una decina di veicoli, tra auto blu, furgoni di scorta e auto della Polizia cantonale, all’altezza di Mendrisio. Ironico il commento del deputato: «Siete gelosi della vista che ho dal mio ufficio?», con tanto di faccina sorridente. Come detto, il video è stato rilanciato inizialmente dal portale «ComoZero», e poi da «Il Giornale», che non ha risparmiato critiche a Luigi Di Maio, parlando di «giravolta grillina», in quanto avrebbe usufruito di un trattamento riservato ai politici, spesso contesto dal M5S. «Taglieremo quelli che sono i privilegi delle auto blu. Non c’è più scampo, adesso cominciamo a ristabilire un po’ di equità sociale in questo Paese», si legge sul quotidiano italiano, che cita un intervento del pentastellato durante la trasmissione «Di Martedì» su La7. Nell’articolo poi si legge un’altra affermazione di Di Maio, rilasciata ai primi di aprile del 2019, quando ancora ricopriva la carica di ministro del Lavoro durante il primo Governo Conte: «Bisogna ridurre le auto blu per i politici al massimo, tagliare tutte quelle che non servono e lo chiederò anche al presidente Conte. Allo stesso tempo, le restanti diamole in dotazione alla Polizia e alle forze dell’ordine che ne hanno bisogno». Se il dispositivo di mezzi visto nel filmato sia effettivamente una richiesta specifica delle autorità italiane per l’arrivo di Di Maio o l’attuazione del protocollo, non è noto. La Polizia cantonale, da noi interpellata, ha fatto sapere che «trattandosi di dati inerenti l’organizzazione del servizio di sicurezza non verranno rilasciate informazioni in merito».