Lavena Ponte Tresa, 15 giugno 2020: una giornata memorabile nell'agenda transfrontaliera e non solo. Un giorno che marca definitivamente la fase post COVID e che rilancia con maggiore vigore (questi almeno sono gli auspici) i rapporti tra Svizzera e Italia. Di primo mattino, ci confermano in dogana, sono numerose le automobili (ma anche i pedoni) che si sono messi in viaggio dal Ticino verso il Comune di confine, nonostante la maggior parte delle persone si sia diretta al lavoro (frontalieri inclusi) e i negozi sulla sponda italiana della Tresa abbiano tenuto in gran parte chiuso mantenendo l'abitudine ormai consolidata negli anni, virus o non virus. Il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Matromarino, che è anche presidente dell'Associazione dei Comuni italiani di frontiera (ACIF), è raggiante: «Due comunità si stanno ritrovando, è bello davvero. È molto importante per tutti che si possa tornare gradatamente alla normalità, basta divisioni».