Dopo una raffica di decreti governativi che negli scorsi mesi hanno consentito a poco a poco agli italiani di tornare a muoversi con meno restrizioni e a un certo numero di commercianti di poter riaprire le proprie attività, oggi, 3 giugno, è la data di un nuovo aggiornamento della fase 2. È un giorno importante e chiude, forse in modo definitivo, un capitolo dell’emergenza coronavirus, che soprattutto in Lombardia è stata vissuta con sofferenza e da più di qualcuno, purtroppo, perfino in modo drammatico.

Questa data significa la possibilità - da parte degli svizzeri e in particolare dei ticinesi - di poter tornare a recarsi in un ristorante della fascia di confine a bere un caffè o una birra. Oppure a mangiare un gelato, anche in compagnia dei propri familiari o amici rimasti irraggiungibili per mesi. Non è ancora consentito fare la spesa - la multa in dogana è di cento franchi -, ma è una questione (pare) ancora di qualche settimana.

Intanto, in attesa che Berna dia il «liberi tutti» (entro inizio luglio), su quanto accadrà nell’immediato e nei prossimi giorni permane una certa confusione. Alla dogana di Lavena Ponte Tresa si rimarca che chi si reca in Italia, per qualsiasi ragione, deve avere la mascherina, tutt’oggi obbligatoria su disposizione della Regione Lombardia. «Senza mascherina - ci spiega un addetto - si torna indietro». È presumibile, dunque, che perlomeno in questa fase iniziale - per i controlli su entrambi i lati del confine - si possa creare qualche spiacevole incolonnamento (come del resto è già accaduto in passato»).

Ripresa graduale

Se i ristoratori del Varesotto e del Comasco quest’oggi possono tirare un sospiro di sollievo, è pur vero che «la ripartenza sarà graduale, non avverrà velocemente», afferma Pasquale Scoca, 80 anni, titolare con la moglie Maria e il figlio Fabio del ristorante Europa di Lavena Ponte Tresa.

«Siamo stati fermi quasi quattro mesi e come tutti siamo rimasti molto penalizzati». In quarantacinque anni di attività, Pasquale, non ricorda «nulla di simile». Il coronavirus ha colpito duro tutti. A Lavena Ponte Tresa, Comune di cinquemila anime che vive in gran parte della clientela ticinese, si è sofferto molto. «Nell’immediato, ne sono certo, arriverà il venti per cento dei clienti dalla Svizzera, poi le cose torneranno a stabilizzarsi, ci vuole tempo».

Sanificazione, distanziamento sociale, uso delle mascherine, rilevamento della temperatura corporea sono oggi una costante nei bar e nei ristoranti di confine. «Prima che esplodesse la COVID i clienti occupavano fino a 160 posti. Ora, con due per ogni tavolo - prosegue Pasquale -, riusciremo a servirne al massimo una cinquantina». Un terzo della clientela ha evidentemente effetti anche sui costi: «Oltre ai tre membri della nostra famiglia, se prima nel nostro locale lavoravano quattro dipendenti, oggi sono due. Ma restiamo fiduciosi di poter riprenderci piano piano anche con l’asporto».

Clienti del posto

«Se non si riapre ai turisti sarà dura», afferma Gigi, 55 anni, titolare da oltre un trentennio dello Spuntino di Luino, pizzeria con annesso bar. Anche la cittadina sul lago Maggiore ha finora sofferto l’assenza dei clienti dall’estero, in particolare dalla Svizzera e dalla Germania. A smuovere un po’ le acque ci hanno pensato i mercati: il sabato quello di Lavena Ponte Tresa e mercoledì quello di Luino, pur ancora un po’ sottodimensionati e con una clientela, appunto, soprattutto locale. «Siamo motivati - chiosa Gigi -, ciò che mi dispiace di più sono i colleghi che non hanno potuto riaprire e che non hanno superato questa crisi».

Ritorno alla normalità

Adriano, 37 anni, titolare del ristorante Smeraldo di Runo e dell’omonima pasticceria luinese, rileva che «il 3 giugno significa un ritorno alla normalità, potremo rivedere i nostri clienti dal Ticino e dalla Svizzera interna, con i quali negli anni abbiamo anche sviluppato rapporti di amicizia». C’è però, anche tra gli addetti ai lavori, chi critica l’eccesso di regole. «Il cliente deve sapere che entrando nel ristorante deve indossare la mascherina, gli si misura la temperatura e deve utilizzare gel igienizzante per le mani. Deve anche lasciare nome e cognome e numero di telefono, per facilitarne la reperibilità se dovesse emergere un caso di COVID. Ma non ne farei un dramma: ci si abituerà in fretta». Le regole toccano anche l’albergheria, conclude Giorgio Petrucci, 55 anni, titolare dell’Internazionale di Luino. «I controlli ci sono, ma siamo pronti a ogni cambiamento, la flessibilità è il nostro pane».

