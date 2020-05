Ecco cosa cambia da domani alla frontiera

La pandemia ha provocato la chiusura di quasi tutte le frontiere d’Europa. Restrizioni di transito in entrata e in uscita da un Paese sono state una delle primissime misure messe in atto dai Governi del Vecchio Continente per cercare di frenare la curva dei contagi. Già. Sembrano passati anni da quando in alcuni aeroporti italiani l’unica strategia prevista era un termometro per misurare la temperatura corporea di chi atterrava. Eravamo ai primi di febbraio, la COVID-19 sembra cosa da poco. Oggi, a tre mesi di distanza, quelle innocenti misure fanno quasi sorridere. Sì, l’ondata è arrivata ovunque: violenta, mortifera, sconvolgente. Solo ora si comincia a parlare di «fase 2», di deconfinamento, di allenamento delle misure. Ma lì, sul confine, cosa cambia? Se lo chiedono in molti: noi ticinesi...