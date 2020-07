Sta suscitando un’ondata di indignazione sul web la storia di Sturn, un cane sordo e cieco fatto sopprimere dalla sua padrona perché «abbaiava troppo». La vicenda è stata raccontata su Facebook dalla pagina «Gli Amici Del Randagio» e ripresa questa mattina da «la Provincia di Como». Secondo il gruppo animalista, una donna residente in Svizzera «sedicente pseudo educatrice cinofila, educatrice ed istruttrice nelle disabilità cinofile» sabato 18 luglio avrebbe «sottoposto ad eutanasia il cane adottato dal nostro canile da pochi giorni». Un atto «meschino ed ignobile, ammesso nella vicina Svizzera ma perseguibile nel nostro Paese». Secondo «Gli Amici Del Randagio», «tale azione, decisa per problemi alla quiete pubblica, senza che il cane fosse malato o sofferente (era sanissimo!) e soprattutto senza averci contattato per chiederci di ritirarlo, è perentoriamente estranea all’etica e allo spirito della nostra Associazione». Sulla pagina Facebook si legge: «Condanniamo questo ignobile gesto che ha tradito la nostra fiducia (conoscendo la volontaria da anni) ma, soprattutto, ha tradito la fiducia che Sturn (cane sordo cieco) aveva riposto in lei. Da parte nostra faremo tutto il possibile per evitare che questa persona possa in futuro adottare altri animali. Ribadiamo nel contempo di la nostra disapprovazione e dissociazione da qualsiasi commento incivile dovesse essere espresso nei confronti della persona in questione». La vicenda è stata segnalata alla polizia locale di Erba, in provincia di Como.