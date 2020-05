«In questo periodo – continua Rigazzi – non è affatto semplice gestire l'emergenza coronavirus nei suoi diversi aspetti: occorre avere molta calma e pazienza, il dialogo reciproco a cavallo della frontiera italo-svizzera resta quindi fondamentale per migliorare costantemente questa situazione, anche critica, sulla nostra fascia di confine». Se la riapertura della dogana di Cremenaga porterà «sollievo e meno disagi a molti frontalieri, resta però sul tavolo un nodo da sciogliere», puntualizza. In particolare andrebbe affrontato e risolto il problema dei «turni» nelle imprese ticinesi evidenziato dagli stessi lavoratori italiani impiegati nel nostro Paese.

«Molti frontalieri - continua Rigazzi - mi hanno fatto notare che l'apertura del valico di Cremenaga alle 6 del mattino è sì un ottimo risultato, ma per chi lavora a turno in azienda proprio dalle 6 è penalizzante e purtroppo costringe il frontaliere a transitare nuovamente dalla dogana di Lavena Ponte Tresa per arrivare per tempo sul posto di lavoro, con il prevedibile intasamento della viabilità in uscita dall’Italia. Lo scopo della riapertura di Cremenaga era quello di alleggerire il traffico e il tempo di transito in quella direzione per i frontalieri. Così facendo il problema del traffico è risolto soltanto parzialmente».