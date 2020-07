Fendente alla gola, grave un 14.enne

Il giovanissimo, albanese arrivato con la famiglia in Italia, è stato soccorso e trasportato in ospedale in gravi condizioni, ma fuori pericolo di vita. La vicenda, su cui indaga la polizia, a quanto emerso è l’ennesima di una serie di liti violente e atti di vandalismo che vede protagonisti minorenni, nel comune del Varesotto.