Due italiani residenti in Germania sono stati fermati nelle scorse ore al valico autostradale di Como-Brogeda mentre cercavano di entrare in Italia con una somma complessiva di 121.985 euro in contanti. Lo comunica in una nota la Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, spiegando che le due persone, che viaggiavano a bordo della stessa auto, avevano entrambe dichiarato di non portare con sé denaro contante. Durante i controlli, nei bagagli personali dei due italiani sono state trovate banconote per un importo pari a 53.350 euro e a 68.635 euro, prevalentemente in tagli da 500 euro. In mancanza delle condizioni per consentire ai trasgressori di accedere al beneficio dell’oblazione immediata, le autorità hanno dovuto procedere al sequestro del 50% dell’eccedenza, pari, rispettivamente, a 21.700 euro e 29.320 euro. Tali somme sono trattenute a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative determinabili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in una misura che può andare dal 30% al 50% dell’eccedenza stessa.