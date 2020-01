Un cittadino tedesco è stato fermato con 81 mila euro in contanti mentre tentava di entrare in Svizzera dall’Italia lo scorso 29 dicembre. Sulle banconote, riporta la RSI, sono state trovate tracce di cocaina. L’uomo è finito sotto inchiesta per riciclaggio di denaro e infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti.