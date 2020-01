Come riferisce il portale online de La Provincia, i militi della Guardia di finanza di Como hanno fermato e denunciato un 48.enne di Lecco che negli scorsi giorni, al valico di Ponte Chiasso, al volante di un’auto ha tentato di contrabbandare in Ticino due chili e mezzo d’oro, fra lingottini, lamine e vari gioielli sfusi. Li aveva nascosti all’interno di una panciera e il valore del metallo prezioso è stato stimato in 100’000 euro.