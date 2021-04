I militari della Guardia di Finanza di Gaggiolo hanno scoperto nel comune di Cantello una festa di compleanno abusiva ed hanno sanzionato 10 persone per violazione delle norme anti-COVID. Nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio e volti al rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della pandemia, una pattuglia di finanzieri ha notato un evidente assembramento di persone all’interno di un’area boschiva di Gaggiolo. Dopo i primi accertamenti si è scoperto che, nonostante i divieti vigenti in zona rossa, era in corso una festa di compleanno, con tanto di grigliata e bevande, tra una decina di persone tutte provenienti da comuni diversi. Sul luogo sono state identificate 10 persone, tutti italiani di età tra i 33 e i 60 anni, alcuni provenienti da fuori della provincia di Varese. I presenti sono stati verbalizzati per la violazione delle norme anti-COVID e sono scattate le conseguenti sanzioni.