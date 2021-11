Fingeva di somministrare le dosi di vaccino anti-COVID ai pazienti, ma in realtà le iniettava in batuffoli di ovatta. È questa l’accusa mossa a una dottoressa 64.enne di Olgiate, verso la quale la Procura di Como ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di falsità materiale in atto pubblico.

La donna, secondo quanto riporta la Provincia di Como, aveva preso accordo con l’hub vaccinale di Lurate Caccivio per somministrare personalmente le dosi di vaccino a 17 suoi pazienti «indecisi». L’hub aveva accettato l’inusuale proposta a fin di bene, ma al momento dell’iniezione il personale presente si sarebbe accorto che qualcosa non andava: la dottoressa non inoculava la dose, ma la «sprecava» iniettandola nei batuffoli di ovatta che teneva a fianco. Alla sesta finta iniezione, la dottoressa è stata così fermata del personale presente: in seguito si sarebbe poi allontanata imitata dai propri pazienti, che avrebbero rifiutato di farsi vaccinare dagli altri medici presenti nella struttura.