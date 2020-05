Fiscalità dei frontalieri, Lega e Forza Italia non ci stanno

Molteni per prima, al Corriere di Como ha ricordato «di essere stato uno di quelli che ha bloccato il famoso accordo parafato, sciagurato e maledetto, che avrebbe danneggiato i frontalieri. Un accordo voluto dal Pd e pronto per essere portato a ratifica». Il deputato derubrica quindi a «semplici raccomandazioni» le richieste formulate da Fontana e Vitta. «È un documento di lavoro, una sintesi di posizioni raccolte dopo vari incontri. La Lega non voterà mai qualcosa che penalizza i frontalieri. Anzi, dirò di più: se fosse per me, l’accordo del 1974 non si tocca. È una norma ottimale per i Comuni e per i frontalieri italiani, che io difendo», dichiara. La critica riguarda in particolare i tempi della lettera: «È stata formalizzata nel periodo sbagliato, lo dico senza timore – aggiunge Molteni – farla il 30 aprile, in piena pandemia, è stato assurdo».