«Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire gli esercizi commerciali. A breve la decisione del Governo». Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. «In una situazione in cui il virus c’è ed è ancora pericoloso, dobbiamo ribadire ed insistere perché quei comportamenti attenti e rispettosi delle regole devono essere ancora mantenuti. Bisogna far capire a cittadini che non è iniziata la stagione del liberi tutti», ha detto il presidente della Regione. «E una notizia molto positiva - ha aggiunto il governatore - dobbiamo consolidarla e fare ancora passi avanti. Bisogna innanzitutto dire grazie ai lombardi, perché se ciò si è ottenuto è grazie al rispetto delle norme che in queste settimane sono state mantenute».

In Lombardia calano i ricoveri ma si contano 181 decessi

In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati per coronavirus sia nei reparti normali (-127, 7.869 in totale) che in terapia intensiva (-9, 925 in totale). Con 40.931 tamponi effettuati, sono 5.389 i nuovi positivi con un rapporto in leggero aumento al 13,1% (ieri 12.8%). Ancora alto il numero dei decessi (+181) per un totale complessivo di 21.393 morti in regione dall’inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 15.054. Per quanto riguarda le province, sono 1.788 i nuovi positivi nella città metropolitana di Milano, di cui 722 a Milano città, 837 a Varese, 617 a Como, 435 a Monza e Brianza e 336 a Brescia.

L’indice di contagio scende a 1,08

Intanto, in Italia l’indice di contagio Rt è sceso a 1,08 nella settimana tra il 16 e il 22 novembre, contro l’1,18 della settimana precedente, con 10 regioni che hanno già un indice inferiore a 1, ossia sono ufficialmente in discesa. È quanto si legge nella bozza del report di monitoraggio ministero della Salute-Iss. Andando nel dettaglio, l’Abruzzo ha un indice di contagio Rt di 1.06; la Basilicata 1.21; la Calabria 0.92; la Campania 1; l’Emilia Romagna 1.07; il Friuli Venezia Giulia 1.09; il Lazio 0.88; la Liguria 0.76; la Lombardia 1.17; le Marche 0.93; il Molise 1.17; il Piemonte 0.89; la provincia autonoma di Bolzano 1; provincia autonoma di Trento 0.81; la Puglia 0.99; la Sardegna 0.71; la Sicilia 1.04; la Toscana 1.2; l’Umbria 0.74; la Valle d’Aosta 0.99; il Veneto 1.2.

Questa settimana si osserva per la prima volta in diverse settimane una diminuzione nell’incidenza dei casi COVID a livello nazionale negli ultimi 14 giorni: 706.27 per 100.000 abitanti nel periodo 9/11/2020-22/11/2020 contro 732,6 per 100.000 abitanti nel periodo 2/11/2020-15/11/2020), sebbene questa rimanga «a livelli molto alti». Nella bozza si sottolinea inoltre che «in diverse Regioni si continua a segnalare una incidenza in aumento».

