(Aggiornato alle 14.30) Cresce l’allarme in Lombardia per la seconda ondata della pandemia da coronavirus: un appello a rispettare le regole per evitare i contagi lo ha fatto nuovamente anche il presidente della Lombardia Attilio Fontana. «Chiedo ai cittadini - ha detto il governatore - la disponibilità a rispettare certe limitazioni della propria libertà e della propria vita che non fanno piacere a nessuno e che non è giusto che vengano applicate, ma in una situazione drammatica dobbiamo purtroppo accettare anche delle regole che non sono giuste. Lo chiedo con il cuore in mano, con la coscienza che i cittadini hanno dato una risposta eccellente nella precedente ondata. Chiedo loro di fare questo sacrificio». In particolare «alle persone più fragili e anziane, a chi ha patologie» l’appello di Fontana è a stare «a casa il più possibile ed evitare contatti». Un secondo lockdown sarebbe «insopportabile per tutto il Paese, se completo rischieremmo di non essere in grado di risollevarci», ha poi detto Fontana nel corso della mattinata, spiegando che «noi stiamo facendo tutti i tentativi per eliminare ipotesi di questo genere».