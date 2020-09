L’annoso problema del divieto per i frontalieri attivi professionalmente nel nostro cantone (o con il domicilio presso un parente pur abitando in patria) a poter guidare veicoli con targa elvetica in Italia, è a un punto di svolta. E non soltanto metaforicamente. Giovedì scorso, la Commissione competente del Senato ha accolto un emendamento di Alessandro Alfieri (PD) al Decreto semplificazioni che postula l’annullamento della normativa con l’inserimento dell’articolo 16 bis nella legge «Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero».

Vale anche per i campionesi

Una clausola che ha valore anche per i residenti a Campione d’Italia e che solleva un divieto in vigore da decenni e che fu la base di una ormai superata norma anti contrabbando resistita incredibilmente ai cambiamenti intercorsi nella società.

Dunque, stop ai blocchi ai mezzi con targa straniera con alla guida frontalieri italiani in Svizzera, ma anche in altre nazioni europee nei cui confronti vigeva finora la stessa norma come in Francia, Austria, Slovenia, Principato di Monaco e San Marino. Dal profilo legislativo la novità deve ancora superare lo scoglio del Senato e della Camera dei deputati, ma sarebbe una semplice formalità. «Tra quest’oggi e domani si vota al Senato – spiega Alfieri – mentre alla Camera il voto è previsto settimana prossima. Non sono comunque previste modifiche al testo che è stato approvato in Commissione, per cui si può dire che sia cosa fatta».

Nodo burocratico

Il nuovo regime semplificato metterà finalmente termine ad un nodo burocratico che nel tempo ha provocato più di qualche grattacapo ai datori di lavoro in Ticino e, ovviamente agli stessi frontalieri. Numerosi dei quali - ignorando le disposizioni di legge (o anche violandole in un modo o nell’altro) - si sono visti infliggere pesanti multe (da 712 a 2.848 euro secondo la legge) e il sequestro del veicolo di cui si trovavano alla guida.

Un conto, però, sono le disposizioni, un altro – si sa – la loro applicazione.

Rassicurazione

Il senatore Alfieri rassicura: «La normativa entrerà in vigore da circa metà settembre, dopo che ci sarà stata la necessaria interlocuzione con il Governo svizzero e uno scambio corretto delle informazioni per allineare e integrare le normative».

La novità sarà segnalata, evidentemente, a tutte le frontiere italo-svizzere, segnatamente alle forze dell’ordine, in particolare alla Guardia di finanza in forze lungo la frontiera. Da un punto di vista strettamente politico, puntualizza il senatore del Partito democratico, questa novità legislativa dà un colpo di spugna «ai tanti problemi creati dai decreti (dell’ex ministro dell’Interno) Salvini». Quest’ultimo, in effetti, nel primo Governo Conte, aveva introdotto un giro di vite alla normativa, dichiarando guerra aperta a tutti gli italiani residenti in patria ma con targhe elvetiche (utilizzando noti escamotage) per sfuggire all’onere del bollo. Era stato anche modificato il Codice della strada (articoli 93 e 132) con l’introduzione del divieto di circolazione con un veicolo immatricolato all’estero per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni.

Tentativi precedenti

Per la verità ci sono stati anche altri tentativi di modificare la legge, tutti, però, rispediti al mittente. Molti frontalieri, in un recente passato, avevano segnalato più volte, anche per voce dei sindacati, la limitazione cui erano soggetti, anche per timore di perdere il posto di lavoro, dato che non sono poche le aziende ticinesi attive oltreconfine e che necessitano di disporre di autisti in grado di poter «sconfinar» per ragioni lavorative senza incappare nelle sanzioni.

Da parte del frontaliere, certo, c’è sempre stata la possibilità di richiedere una delega speciale di durata biennale all’Agenzia delle dogane della rispettiva provincia di residenza. Una procedura burocratica non nota a tutti e sempre onerosa. Ora finalmente si volta pagina. Anzi, si cambia proprio strada.

