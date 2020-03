Dopo la decisione del Governo italiano di «chiudere» la Regione Lombardia e altre 14 province per rallentare il coronavirus, in Ticino ora in molti si domandano cosa faranno i quasi 70mila frontalieri che giornalmente entrano nel nostro cantone. Al momento, è bene dirlo subito, di risposte chiare non ce ne sono. Tutti attendono precisazioni da parte del Governo italiano per sapere, nella pratica, come verrà attuato il decreto del presidente del Consiglio firmato questa notte.

Nel testo ufficiale è scritto che bisogna «evitare ogni spostamento delle persone in entrata e in uscita dai territori coinvolti, nonché all’interno dei territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute». La domanda, ora, riguarda l’interpretazione del termine «comprovate esigenze lavorative».

Secondo Matteo Mandressi, del coordinamento frontalieri CGIL-Como, «con la versione definitiva del decreto, dove al termine indifferibili è stato sostituito comprovate esigenze lavorative, dovrebbe essere stato rimosso l'ostacolo interpretativo». Nelle prime bozze del decreto diffuse ieri sera, infatti, si parlava di indifferibili esigenze, mentre nella versione definitiva questo termine è diventato «comprovate». A questo proposito, secondo Mandressi, «sono in corso contatti istituzionali per favorire comportamenti omogenei rispetto ai lavoratori frontalieri. Probabilmente a chi potrà avvalersene verrà indicato il lavoro agile da casa. Per gli altri dovrebbe proseguire l'attività. Si tratta eventualmente di capire che tipo di controlli farà l'autorità di confine al fine di verificare il titolo di ingresso». Sempre secondo Mandressi una delle possibilità potrebbe essere quella di chiedere ai frontalieri il loro permesso di lavoro per «comprovare» la loro esigenza lavorativa.

