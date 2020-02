Giornate di passione per gli automobilisti che percorrono la A9 in direzione di Chiasso. Sull’autostrada che collega Como alla Svizzera si circola infatti su un’unica corsia a causa di alcuni lavori tra Grandate e Monte Olimpino. Ma, come mostra un filmato inviatoci da un lettore, degli operai al lavoro nemmeno l’ombra.

Per compiere una manciata di chilometri, ci ha raccontato l’uomo, «ci ho messo quasi 30 minuti». «Entrato a Grandate alle 8.45, sono arrivato alla dogana di Chiasso alle 9.10», spiega. Per di più, stando a quanto ci è stato riferito - e come mostra il video - la corsia è chiusa al traffico, ma non c’è alcun operaio, almeno nelle ore diurne.