Che fine ha fatto l’accordo fiscale sui frontalieri firmato il 23 dicembre dello scorso anno? E quando, credibilmente, potrà entrare in vigore?

L’ottimismo diffuso a piene mani alla vigilia del Natale 2020 - quando il viceministro italiano all’Economia Antonio Misiani e la segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Daniela Stoffel Delprete, si scambiarono le lettere di intenti - si è via via smorzato, soprattutto da parte italiana. Nelle aule del Parlamento di Roma si sono infatti perse le tracce dello “storico” patto chiamato a modificare il sistema di prelievo dei tributi di chi lavora in Ticino ma vive oltreconfine.

Per diventare operativa, l’intesa dev’essere approvata da entrambe le Camere all’interno di una modifica di trattato internazionale: una procedura lunga...