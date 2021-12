Frontalieri, l’accordo fiscale verso l’approvazione anche in Italia

L’accordo sulla fiscalità dei frontalieri fa un deciso passo avanti sul fronte italiano. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il Disegno di legge di ratifica dell’intesa siglata il 23 dicembre dello scorso anno. Il documento passerà adesso all’esame delle Commissioni Esteri e Finanze di Camera e Senato e, infine, in Parlamento per la ratifica finale. Il testo non potrà essere emendato, perché dovrà essere approvato in modo identico a quello attualmente in discussione al Consiglio degli Stati (il 13 dicembre).

Il via libera definitivo in Italia dovrebbe arrivare nel corso del 2022 ed entrare in vigore come previsto nel 2023. Resta da capire se e come il Governo italiano abbia accolto le richieste formulate dal sindacato e siglate nel protocollo d’intesa allegato al testo dell’accordo. In particolare, rimane da sciogliere il nodo della franchigia e della revisione delle aliquote.