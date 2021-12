L’accordo sulla fiscalità dei frontalieri fa un deciso passo avanti sul fronte italiano. Ieri, il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il disegno di legge di ratifica dell’intesa siglata il 23 dicembre dello scorso anno. Il documento passerà adesso all’esame delle commissioni Esteri e Finanze di Camera e Senato prima di essere votato dalle due assemblee parlamentari.

Tempistica rispettata

Il via libera definitivo in Italia dovrebbe arrivare nel corso del 2022 e l’intesa entrare in vigore, così come previsto, nel 2023. Lo conferma Alessandro Alfieri, capogruppo del PD in commissione Esteri del Senato. «Quella di oggi, rappresenta una tappa del percorso di ratifica». Il documento passerà ora al vaglio delle Camere. «Le tempistiche, in tutti i casi, sono confermate», assicura il senatore....