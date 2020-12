Sul tappeto ormai da cinque anni, l’intesa fiscale sui frontalieri non sarà conclusa prima della fine del 2020. In ottobre, in occasione di un incontro a Roma, la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga e il premier italiano Giuseppe Conte avevano auspicato di poter siglare l’accordo ancora nel corso di quest’anno. I tempi però sono destinati ad allungarsi perché al di là della volontà di trovare una soluzione che stia bene ad entrambe le parti restano alcuni nodi da sciogliere. Primo fra tutti quello del cosiddetto «doppio binario», che nell’ottica italiana creerebbe due categorie di frontalieri: quelli già attivi in Svizzera e provvisti di un numero AVS, che continuerebbero a fruire dell’ordinamento attuale (con imposte pagate solo nella Confederazione) e quelli futuri, ai quali...