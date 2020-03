Nonostante il periodo di emergenza sanitaria globale e la temporanea chiusura delle frontiere per arginare il diffondersi dei contagi di coronavirus, i confini non hanno comunque rappresentato un problema quando si è trattato di salvare due giovani vite. Sono infatti due i reni partiti negli ultimi giorni dal nostro Paese e finiti alla Città della salute di Torino, riferisce il sito di La Repubblica.

«Dopo ore di intensi scambi di informazioni tra il Coordinamento svizzero, il Centro nazionale trapianti e quello regionale del Piemonte», come riporta il portale italiano, i reni di un 28.enne deceduto in Svizzera sono stati assegnati ai Centri italiani di trapianto. Nel cuore della notte un’auto della Città della Salute di Torino ha raggiunto il confine a Chiasso e ha preso in consegna gli organi arrivati con un’autoambulanza da Zurigo. I reni sono arrivati al nosocomio Molinette,dove l’Immunogenetica ha effettuato le prove di compatibilità terminate all’alba, per dare poi il via a due trapianti nella mattinata successiva: uno pediatrico all’ospedale Regina Margherita ed uno ad un giovane adulto alle Molinette.